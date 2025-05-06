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Estonya'da Altın Madalya Kazanan Mustafa Kemal Yıldıran'a Hastanede Ödül

Estonya'da Altın Madalya Kazanan Mustafa Kemal Yıldıran'a Hastanede Ödül
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Erzurum Şehir Hastanesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Mustafa Kemal Yıldıran, Estonya'da düzenlenen Avrupa Pomsae Şampiyonası'nda 61 yaş üzeri kategorisinde altın madalya kazandı. Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Yıldıran'a çiçek ve başarı belgesi vererek desteklerinden bahsetti.

Estonya'da yapılan "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda senyörler kategorisinde altın madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran'a çalıştığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde çiçek ve başarı belgesi verildi.

Hastanede araştırma görevlisi olarak çalışan Yıldıran, 16-17 Nisan'da Estonya'da yapılan şampiyonada 61 yaş üzeri kategoride altın madalya kazandı.

Madalyayla memleketi Erzurum'a dönen Yıldıran, hastanenin başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör tarafından ödüllendirildi.

Başhekim Tör, Yıldıran'ı makamında ağırlayarak kendisine çiçek ve başarı belgesi verdi.

Yıldıran'ın hayatını spora adadığını ifade eden Tör, "Burada 20'ye yakın çocuğumuzu yetiştiriyor. Estonya'da aldığı altın madalya göğsümüzü kabarttı. Hastanemizden böyle bir arkadaşımızın çıkması bizi gururlandırdı."dedi.

Sporcu Mustafa Kemal Yıldıran da başhekim Tör'ün kendilerine destek olduğunu anlatarak "Başhekimimiz imkan sağlayarak çalışmalarımızı pekiştirdi, kendisine teşekkür ediyorum. Başarımız da büyük ihtimalle bu katkıyla oldu. Amacımız tabii ki altyapıdaki küçük çocuklarımızın istikbale kavuşması. Ülkemizin marşını yurt dışında okutarak mücadele vermeleri için çalışıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda yarışmamım tek amacı, küçük kardeşlerimize örnek teşkil etmek, onların da bu yaşlara gelseler dahi bayrağımızı taşıyacaklarına inanmaları için gayret ediyorum. Bu gayretim ölene kadar devam edecek. İnşallah daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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