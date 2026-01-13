Haberler

Eşref Hamamcıoğlu'ndan taraftarı heyecana sokan çağrı: Çözüm Fatih Terim'dir

Eşref Hamamcıoğlu'ndan taraftarı heyecana sokan çağrı: Çözüm Fatih Terim'dir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Divan Kurulu eski başkanı ve Eşref Hamamcıoğlu, Futbol AŞ için Fatih Terim çağrısında bulundu. Bir paylaşım yapan Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı yönetime seslenerek, ''Transfer döneminde liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.

  • Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın sportif eksiklikleri için çözümün Fatih Terim olduğunu belirtti.
  • Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray yönetimini plansız harcamalar ve liyakatsizlikle eleştirdi.
  • Eşref Hamamcıoğlu'nun Fatih Terim'in dönüşüne yönelik çağrısı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve destek aldı.

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmalarını sürerken, yeni futbolcuların takıma katılmasının gecikmesine taraftardan sonra bir tepki de Galatasaray Divan Kurulu eski başkanı ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan geldi. Hamamcıoğlu, Galatasaray yönetimine sürpriz bir çağrı yaptı.

'ÇÖZÜM FATİH TERİM'DİR'

Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden biri olan Fatih Terim'in kulübe geri döndürülmesi yönünde ifadeler kullanarak yönetime seslendi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eşref Hamamcıoğlu, paylaşımında "Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray'ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu'ndan taraftarı heyecana sokan çağrı: Çözüm Fatih Terim'dir

ÇOK SAYIDA DESTEK ALDI

Eşref Hamamcıoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Taraftarlar, Hamamcıoğlu'nun bu görüşünü destekledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat toprak:

Terimin Galatasarayi savunmasina ihtiyaci var. %100

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fatih Hocamızı çok severiz ama transfer konusunda asla müdahale etmemeli.. İki kez kadro kurdu ikisi de az daha ligden düşüyordu hazır kadroyu on numara oynatır ama

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Canbaz:

Çok güzel olur GS taraftarı bastiralim Fatih terim için haydi cimbomlular herkes katılsın futbolun başına Fatih terim haydi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız

DEM'den kendilerine yüklenen Bahçeli'ye jet hızında yanıt
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız

DEM'den kendilerine yüklenen Bahçeli'ye jet hızında yanıt
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı