Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Van'da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları Van'da gerçekleştirildi.

Van Kalesi'nin eteklerindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapılan yarışlara 10 şehirden 250 sporcu katıldı.

Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Esen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sporculara başarılar dileyen Esen, şunları kaydetti:

"Bugün Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışları'nı gerçekleştirdik. Burada derece yapan sporcular daha sonra Türkiye Şampiyonası'nda illerini temsil edecekler. Güzel bir atmosfer ve güzel bir parkurda sporcular yarışıyor. 10 ilden 250 sporcunun katılımıyla bir yarış yapılıyor. Bundan sonraki süreçte daha büyük organizasyonlar yapmaya hazırız. Katılım sağlayan herkesi şimdiden kutluyorum."

Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Akkoyun ise "Yarı finalini burada yaptığımız yarışmanın finali de 22 Aralık'ta Antalya'da yapılacak. Burada ilk 5'e giren takımlarımız finale gitmeye hak kazanacaklar. Bu yarışmada 5 kategoriden oluşuyor, yaş kategorisine göre yarışmalar düzenliyor." dedi.

Sporcu Ayten Yobaş da "Yarışmada rakiplerime ciddi bir fark atarak birinci oldum. İlimi temsil ettiğim için mutluyum. Antalya'da yapılacak olan finalde de derece almak istiyorum." diye konuştu.