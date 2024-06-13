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Esra Bayrak İsveç'te Altın Madalya Kazandı

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Esra Bayrak, İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazandı. Bu başarıyla Türkiye'ye tarihi bir zafer yaşattı.

İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Esra Bayrak, Uppsala kentinde bugün başlayan organizasyonda 100 metrede şampiyon oldu.

Şampiyonada Türkiye'ye 100 metrede ilk altın madalyayı kazandıran Esra, tarihi bir başarı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, Esra Bayrak ve antrenörünü tebrik ederek, "Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor, tarih yazıyor. Özel sporcularımıza ve teknik kadroya güvenimiz, inancımız tam. İnşallah, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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