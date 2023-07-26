- Eskişehirspor yeni forma göğüs sponsorunu tanıttı

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor, yeni forma göğüs sponsoru ile yaptığı 1 yıllık anlaşmanın imzasını düzenlenen tanıtım toplantısında attı.

Eskişehirspor ile Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı arasında 1 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı. Eskişehir Yeni Stadyumu Basın Toplantı Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına, Kulüp Başkanı Erkan Koca, Başkan Vekili Özgür Marankoz, GHO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can Çalgır, GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehirspor teknik heyeti ve taraftarlar katıldı. Toplantının ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atan iki taraf hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantıda ayrıca Eskişehirspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği forması da tanıtıldı.

Eskişehirspor'a sponsor olan GHO firması yetkilileri tanıtım toplantısının bitiminde Eskişehir Yeni Stadyumu'nu gezdi. Gezi sırasında bir grup Eskişehirspor taraftarı meşaleler yakarak tezahüratta bulundu. Firma yetkilileri Eskişehirspor'un stadını beğendiklerini dile getirdiler.

"GHO firması Eskişehirspor'a sponsor olarak bu kötü gününde bize yoldaş oldu"

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, sponsorluk tanıtım toplantısının ardından İHA mikrofonuna yaptığı açıklamalarda, GHO'ya Eskişehirspor'un kötü gününde yoldaş oldukları için teşekkür ettiklerini ifade etti. Gelecek sezon mücadele edecekleri Bölgesel Amatör Ligde tek düşüncelerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Başkan Koca, "Kötü bir zamandan geçiyoruz Eskişehirspor olarak. Bunu hemen atlatmamız gerekli. Bunun için hızlı bir reaksiyon gösterdik. Futbol endüstriyel bir sistem olarak sponsorlarla dönüyor. Sponsorluk anlaşmaları için maalesef ki Eskişehir içinden firmalarla görüşmelerimiz olumsuz sonuçlandı. Şehir dışından sağ olsun GHO firması Eskişehirspor'a sponsor olarak bu kötü gününde bize yoldaş oldu. Onlara çok teşekkür ederim. Kötü günde yapılanlar hiçbir zaman unutulmaz. Biz transferlerimize devam ediyoruz. Bölgesel Amatör Lig'in en iyi oyuncularını kadromuza katmak için uğraşıyoruz ve kattığımıza da inanıyoruz. Tek düşüncemiz, taraftarımız, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz olarak şampiyonluk için kenetlendik. İnşallah ligin sonunda da taraftarımızla birlikte kupayı hep birlikte kaldırırız diye düşünüyorum."

"Eskişehirspor ile sponsorluk anlaşması yapmak bizim için çok gurur verici"

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Eskişehirspor ile yapılan sponsorluk anlaşmasını değerlendiren GHO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can Çalgır, Anadolu'nun köklü kulüplerinden bir tanesi olan Eskişehirspor ile anlaşma yapmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok önemli ve gurur verici bir sponsorluk anlaşması. Biz bir Ege firmasıyız, 80 yıldır emlak sektörünün içerisindeyiz. Son 6 yıldır tüm Anadolu'ya yayılmak için Ege'nin dışına çıktık. Anadolu'ya yayılırken Anadolu'nun köklü kulüplerinden bir tanesiyle böyle bir iş ortaklığı yapma planlarımız vardı. Bize göre Anadolu'nun en iyi, en fazla taraftar topluluğuna sahip ve en önemlisi de tribün kültürü olan Eskişehirspor ile böyle bir planlamaya gitmek, böyle bir sponsorluk anlaşması yapmak bizim için çok gurur verici. İnşallah Eskişehirspor eski günlerine dönerken her yıl bir üst lige çıkarken, biz de Anadolu'ya aynı şekilde yayılmaya devam edeceğiz."