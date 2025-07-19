Eskişehirspor ve St. Johnstone Arasındaki Dostluğun 13. Yıl Dönümü Kutlandı

Eskişehirspor ve St. Johnstone Arasındaki Dostluğun 13. Yıl Dönümü Kutlandı
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Eskişehirspor ve St. Johnstone arasında 19 Temmuz 2012 tarihinde başlayan dostluk ilişkisi, 13. yıl dönümünde sosyal medya paylaşımlarıyla kutlandı. Her iki kulüp de tarihlerine duygu dolu referanslar yaptı.

Eskişehirspor ve St. Johnstone arasındaki dostluğun başlangıcının 13'üncü yıl dönümünde 2 kulübün resmi sosyal medya hesaplarından kardeşliği pekiştiren paylaşımlar yapıldı.

Kulüpler arasındaki kardeşlik, 19 Temmuz 2012 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme maçında Eskişehir'de oynanan karşılaşmayla başladı. Taraftar arasında güçlü bir dostluğun temelini atan karşılaşmada Eskişehirspor taraftarları, St. Johnstone taraftarını şehirde büyük bir misafirperverlikle ağırladı. Maçta Eskişehirspor 2-0 galip gelse de, tribünlerde dostluk rüzgarları esti. Rövanş maçında ise St. Johnstone taraftarları, Eskişehirspor taraftarını aynı sıcaklıkla karşıladı. Bu karşılıklı jestler, 2 kulüp arasında kalıcı bir bağ oluşturdu. Bu dostluğun başlangıcının 13'üncü yıl dönümünde de 2 kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı. St. Johnstone, 2012 yılında çekilen fotoğrafları, "Yeni bir dostluğun başlangıcı" ifadeleriyle paylaştı. Eskişehirspor ise o paylaşımı, "13 yıl, 2 şehir, tek yürek" şeklinde ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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