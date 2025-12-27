Haberler

Eskişehirspor'un Efsane Kalecisi Doğan Şenoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Demans rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Eskişehirspor ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Doğan Şenoğlu, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

ESKİŞEHİR'de demans rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Doğan Şenoğlu (75), son yolculuğuna uğurlandı.

Demans rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olan eski milli futbolcu Doğan Şenoğlu, 24 Aralık Çarşamba günü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenlerini yasa boğan 2 çocuk babası Şenoğlu için 100. Yıl Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Duygu dolu anlar yaşanan törene, Şenoğlu'nun eşi Selma Şenoğlu, oğlu Barış Şenoğlu ve eski milli tenisçi kızı İpek Şenoğlu'nun yanı sıra; CHP Eskişehir milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yakınları ve sevenleri katıldı. Şenoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Doğan Şenoğlu, Eskişehirspor'da 1972-1981 yılları arasında 140 maçta forma giymişti.

Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Anahtarları Erdoğan teslim etti
