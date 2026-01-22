Eskişehirspor'un acı günü: Kulüp emektarı Sedat Özten Hayatını Kaybetti

Eskişehir spor Kulübü, kulübün sevilen isimlerinden ve uzun yıllar hizmet vermiş emektarı Sedat Özten'in vefat ettiğini duyurdu.

Acı haberin ardından camiada derin üzüntü yaşanırken, kulübün resmi kanallarından bir taziye mesajı paylaşıldı.

Kulüpten başsağlığı mesajı

Eskişehir spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Özten'in kulüp tarihindeki yerine vurgu yapılarak, "Yıllarını bu armaya adamış bir kulüp emektarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Emeği, adı ve hatırası bu kulübün hafızasında daima yaşayacaktır. Sedat Özten'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son yolculuğuna bugün uğurlanacak

Merhum Sedat Özten'in cenaze programı da belli oldu. Özten'in naaşı, bugün (22 Ocak Perşembe günü) Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak'ta bulunan Alem Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek. Cenaze törenine Eskişehir spor yönetiminin, taraftarların ve spor camiasından isimlerin katılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR