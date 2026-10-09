Eskişehirspor, Türkiye Kupası 3. eleme turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile eşleşti

Eskişehirspor, Türkiye Kupası 3. eleme turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile eşleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmesinde Eskişehirspor'un rakibi Alagöz Holding Iğdır FK oldu. Eskişehirspor bu tur maçını evinde oynayacak; üçüncü tur müsabakaları 27-28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda Eskişehirspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 mağlup ederek bir üste tura yükselmişti. 3. eleme turu eşleşmelerinde Eskişehirspor'un rakibi Alagöz Holding Iğdır FK oldu. Üçüncü tur maçlarının 27-28- 29 Ekim tarihlerinde oynanacağı açıklandı. Eskişehirspor'un 3. eleme turu müsabakasını evinde oynayacağı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı