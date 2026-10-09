Eskişehirspor, Türkiye Kupası 3. eleme turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile eşleşti

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda Eskişehirspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 mağlup ederek bir üste tura yükselmişti. 3. eleme turu eşleşmelerinde Eskişehirspor'un rakibi Alagöz Holding Iğdır FK oldu. Üçüncü tur maçlarının 27-28- 29 Ekim tarihlerinde oynanacağı açıklandı. Eskişehirspor'un 3. eleme turu müsabakasını evinde oynayacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı