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Eskişehirspor, Sezonun İlk Maçında Alanya 1221 FSK ile Karşılaşacak

Eskişehirspor, Sezonun İlk Maçında Alanya 1221 FSK ile Karşılaşacak
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TFF 3. Lig'de yeni sezon 6 Eylül 2026'da başlayacak. Eskişehirspor, ilk maçında Alanya 1221 FSK ile karşılaşacak. Hazırlıklarını sürdüren takım, bu pazar saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda taraftarının önünde mücadele edecek. Sezonun ilk yarısı ise 20 Aralık 2026'da sona erecek.

Eskişehirspor, yeni sezonda ilk rakibi olacak Alanya 1221 FSK maçı için hazırlıklarını sürüyor.

Üç gruptan oluşan TFF 3. Lig'de sezon 6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Sezonun ilk gününde Eskişehirspor, Alanya 1221 FSK ile mücadele edecek. Bu kapsamda, Eskişehirspor'un sezonun ilk maçına yönelik hazırlıkları devam ediyor.

Maç, bu pazar günü saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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