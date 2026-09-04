Eskişehirspor, Sezonun İlk Maçında Alanya 1221 FSK ile Karşılaşacak

Eskişehirspor, yeni sezonda ilk rakibi olacak Alanya 1221 FSK maçı için hazırlıklarını sürüyor.

Üç gruptan oluşan TFF 3. Lig'de sezon 6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Sezonun ilk gününde Eskişehirspor, Alanya 1221 FSK ile mücadele edecek. Bu kapsamda, Eskişehirspor'un sezonun ilk maçına yönelik hazırlıkları devam ediyor.

Maç, bu pazar günü saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı