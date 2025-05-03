Eskişehirspor, Mezitli Maçı İçin Taraftar Kontenjanını Artıramadı

Eskişehirspor, yapılan tüm görüşmelere rağmen Mezitli 33 Spor deplasmanına gidecek taraftar için kontenjanın arttırılamadığını açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Eskişehirspor, bu hafta sonu Mezitli 33 Spor ile karşı karşıya gelecek. Mersin'de oynanacak ve şampiyonun belirleneceği karşılaşma için hazırlıklar sürerken, Eskişehirspor tarafından bir açıklama yayımlandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezonun son müsabakası olan Mezitli 33 Spor maçı ile ilgili, uzun süredir yürüttüğümüz girişim ve çabalar, rağmen bilet fiyatlarında ve kontenjan artışı konusunda maalesef olumlu bir sonuç elde edilememiştir. Mezitli 33 Spor Kulübü tarafından, karşılaşmanın biletleri satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı bin 300 TL olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

"Bu mücadeleyle zaferle taçlandıracağız"

Açıklamanın devamında, "Yıllardır köy, kasaba, şehir demeden takımımızın yanında olan cefakar taraftarlarımız ve tribün gruplarımız adına Eskişehirspor Taraftarlar Birliği tarafından 750 adet bilet satın alınmıştır, Geriye kalan 500 bilet, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Eskişehir Atatürk Stadyumu'muzdaki Passo Gişesi'nde satışa sunulacaktır. Bir kişiye en fazla 2 bilet satılacaktır. 1965'ten bu yana bozuk düzene karşı direnen camiamızla birlikte, bu mücadeleyle zaferle taçlandıracağız. Biz şampiyon olacağız" denildi. - ESKİŞEHİR