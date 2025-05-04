Eskişehirspor, Mezitli FK'yı Penaltı ile Yenerek 3. Lig'e Yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup maçında Eskişehirspor ile Mezitli FK karşı karşıya geldi. Maç, Mersin Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit karşılaşmayı tribünden izledi.

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta Mezitli 33 FK'ya konuk olan Eskişehirspor baskılı başlayarak pozisyonlar üretti. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda etkili olan yine konuk takım oldu. 71'inci dakikada Necati Önal'ın ceza alanı içerisinde düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen aynı oyuncu, kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı. Bu galibiyetle puanını 67'ye çıkaran Eskişehirspor şampiyon olarak 3. Lig'e çıktı. Mezitli 33 FK ise sezonu 47 puanla 4. Sırada tamamladı.