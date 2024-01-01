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Eskişehirspor Kulübü 2024'e Şampiyonluk Hedefiyle Giriyor

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Eskişehirspor Kulübü, 2024 yılına girilmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kulüp, yeni yıl mesajında şampiyonluk hedeflerini ve camianın desteğini dile getirdi.

Eskişehirspor Kulübü, 2024 yılına girilmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Eskişehirspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından bir yeni yıl mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "2024 yılının Eskişehirspor'umuza şampiyonluk getirmesi ve en kısa süre içinde hak ettiği yerlere gelmesi dileğiyle tüm camiamızın yeni yılını kutlarız" ifadeleri kullanıldı. Yeni yıl mesajının sonunda 'ŞampiyonBizOlacağız' etiketi de yer aldı. Paylaşım kırmızı siyahlı taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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