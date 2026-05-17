Eskişehirspor Kaptanı Akın Akman, Eskişehirspor'a veda etti

TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor'un kaptanı Akın Akman, hedefe ulaşılamamasının üzüntüsünü yaşayarak kulübe veda etti. 31 maçta 16 gol ve 15 asistlik performans sergileyen oyuncu, sosyal medyadan taraftarlara ve yönetime teşekkür etti.

TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ancak hedefine ulaşamayan siyah-kırmızılı formayla bu sezon hem sağ hem de sol kanatta sergilediği performansla dikkat çeken ve takım kaptanlığını üstlenen Akın Akman, kulübe veda etti. Eskişehirspor forması altında çıktığı 31 maçta 16 gol ve 15 asistlik performans sergileyerek maç başına 1 gol katkısı sağlayan tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara ve yönetime teşekkür mesajı yayımladı.

"Şampiyonluğa ulaşamamamızın hüznünü yaşıyorum"

Kaptan Akın Akman, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sezonun sonuna gelirken, Eskişehirspor formasını giymek benim için büyük bir onurdu. Başkanımız Ulaş Entok ve yönetim kuruluna, verdikleri emek ve destekle kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettikleri için; teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline ise sahada ve saha dışında gösterdikleri profesyonellik ve özveri için ayrıca teşekkür ederim. Şampiyonluğu hak eden bu büyük camiayla hedefe ulaşamamamızın kelimelerle tarif edemeyeceğim hüznünü yaşıyorum. Ancak bu köklü camianın hak ettiği yerlere yeniden ve çok daha güçlü şekilde döneceğine olan inancım tamdır. Her koşulda, her maçta, her an yanımızda olan büyük taraftarımıza teşekkürlerimi sunarım. Bu camiada yaşadığım her an benim için çok değerliydi; yolların gelecekte yeniden keşişip kesişmeyeceğini zaman gösterecek olsa da, bu büyük kulübe ve şehre duyduğum saygı ve bağ her zaman aynı kalacaktır." - ESKİŞEHİR

