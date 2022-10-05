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Eskişehirspor, Edirnespor maçına hazırlanıyor

Spor Haberleri

Eskişehirspor, Edirnespor maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü oynayacağı Edirnespor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü oynayacağı Edirnespor maçı hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in altıncı haftasında evinde Edirnespor ile karşılaşacak. Maç öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, yeni Teknik Direktör Emre Özbayer yönetiminde çalışmalar başladı. Dün saat 18: 00'da başlayan antrenman, ısınmanın ardından savunma çalışması ile devam etti. Sonrasında ise taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi. İdman programının maç gününe kadar farklı çalışmalarla devam edeceği öğrenildi.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 1 puan ile ligde son sırada yer alırken, Edirnespor ise 3 puan ile 15'nci sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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