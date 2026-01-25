Haberler

Eskişehirspor : 0-8

3. Lig 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren Eskişehirspor, düşme hattındaki Nazillispor'u 8-0 mağlup etti. İlk yarıda 2-0 öne geçen takım, ikinci yarıda 6 gol daha bularak rahat bir galibiyet aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Eskişehirspor, düşme hattında yer alan Nazillispor'a gol yağdırdı: 0-8. Eskişehirspor maçın ilk devresini Jakob ve Akın'ın golleriyle 2-0 galip tamamladı. İkinci devrede ise Eskişehirspor 6 gol birden buldu. Kırmızı-siyahlılar ikinci yarıda Batuhan, Elias (2), Mert, Talha ve Jakob ile fileleri sarsarak maçı 8-0 kazandı. Bu sonucun ardından Es-Es puanını 39'a çıkarırken, sonuncu Nazillispor 4 puanda kaldı.

