Eskişehirspor : 0-8

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Eskişehirspor, düşme hattında yer alan Nazillispor'a gol yağdırdı: 0-8. Eskişehirspor maçın ilk devresini Jakob ve Akın'ın golleriyle 2-0 galip tamamladı. İkinci devrede ise Eskişehirspor 6 gol birden buldu. Kırmızı-siyahlılar ikinci yarıda Batuhan, Elias (2), Mert, Talha ve Jakob ile fileleri sarsarak maçı 8-0 kazandı. Bu sonucun ardından Es-Es puanını 39'a çıkarırken, sonuncu Nazillispor 4 puanda kaldı.

