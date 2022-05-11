Eskişehirspor'da eski başkan Hoşcan ile 389 kişi üyelikten çıkarıldı

Eskişehirspor yönetimi 3 yıldır birikmiş üyelik aidatlarını ödemeyen aralarında eski başkanlardan Mesut Hoşcan'ın da bulunduğu 390 kişiyi kesin ihraç kararıyla üyelikten çıkardı.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, defalarca çağrıda bulunduklarını ifade ederek, "Yönetim kurulu, aidatını 3 yıldır ödemeyen üyeler için ihraç kararı alarak hayata geçirdi. Eski başkanlardan üyeliği kaldırılan sadece Mesut Hoşcan var. Eskişehirspor kongre üyeliğinden ihraç edildi. Bir daha geri dönme hakkı yok" dedi.

Eskişehirspor Kulübü yönetimi, 27 Mayıs'ta olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Yasal çoğunluğun sağlanması halinde mali ve olağanüstü seçimli genel kurul, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak.