Eskişehirspor Altyapı Takımı U11 Academy Cup Turnuvası'nda Şampiyon

U11 Academy Cup Turnuvası'na katılan Eskişehirspor Altyapı Takımı, Antalya'da kupa sevinci yaşadı.

Eskişehirspor Altyapı Takımı, 28-31 Ocak 2023 Tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlenen 'KEMER SÖMESTR CUP' turnuvasında üçüncü olmuştu. Bu sefer de Antalya'da düzenlenen U11 Academy Cup Turnuvası'nda mücadele eden U11 Takımı, tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Geçmişte de bir çok turnuvada başarı gösteren takım bu defa Antalya'da kupa sevinci yaşadı. - ESKİŞEHİR