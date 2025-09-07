Eskişehirspor, 3. Lig'de İlk Maçında Eskişehir Anadolu'yu Yendi
TFF 3. Lig 4. Grup 1. haftasında Eskişehirspor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti. Goller Tayfun Tatlı ve Batuhan Doğrukıran'dan gelirken, rakipten tek golü Recep Aydın attı.
Hakemler: Hasan Kaçar, Semih Kurtuluş, Kerem Şenneyli
Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Bahadır Yıldırım, Deniz Keskin, Ali Fırat Kasap, Mustafa İnan (Batuhan Doğrukıran dk. 88), Tayfun Tatlı, Kaan Baysal (Ozan İsmail Koç dk. 66), Akın Akman, İsmail Kulet (Bedran Ekin dk. 73), Mehmet Fuat Gölbaşı
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Enes Bağdemir (Furkan Balaban dk. 80), Miraç Altınçayır ( Recep Aydın dk. 58), Abdullah Şahin, Ramazan Keskin (Berat Altındiş dk. 58), Anıl Özçelik (Mert Tolak dk. 80), Bedirhan Akçay, Berkay Görmez (Muzaffer Kahrıman dk. 96), Fatih Mankır, Burak Temir
Goller: Tayfun Tatlı (dk. 56), Batuhan Doğrukıran (dk. 90+4) (Eskişehirspor), Recep Aydın (dk. 84) (Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler)
Sarı kartlar: Deniz Keskin, Ali Fırat Kasap (Eskişehirspor), Berat Altındiş, Bedirhan Akçay (Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler) - ESKİŞEHİR