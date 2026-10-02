Haberler

Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayıp Konya'nın Akşehir ilçesine hareket etti. Deplasmandan kayıpsız dönmeyi ve galibiyetle ayrılmayı hedefleyen kırmızı-siyahlı ekip, otelde kampa girip maç saatini bekleyecek.

TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı 1922 Akşehir SK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket etti.

Ligde üst sıralara tırmanışını sürdürmek isteyen ve deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlı ekip, hafta sonu oynanacak 1922 Akşehir SK karşılaşması öncesindeki son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular; ısınma hareketleri, pas varyasyonları ve taktik çalışmalarla maç planı üzerinde durdu.

Hazırlıklarını eksiksiz tamamlayan Eskişehirspor kafilesi, bugün kara yolu ile Konya'nın Akşehir ilçesine hareket edecek. Deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyen Şimşekler, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti

“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı hayatını kaybetti
İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor

Altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı

Fon krizinde paralar ne zaman ödenecek? Beklenen toplantı sona erdi
Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi

Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi
Başkanlık seçiminde ortalık savaş alanına döndü! İzmir'de Yeni Partililer birbirine girdi

Yeni Partililer birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Soma'daki faciadan yürek burkan hikaye! 5 yıl sonra zorunlu döndüğü maden mezarı oldu

Madencinin yürek burkan hikayesi! 5 yıl sonra döndüğü yer mezarı oldu