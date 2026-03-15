Vali Yılmaz ve Milletvekili Hatipoğlu'ndan şampiyonluk mesajı

Vali Yılmaz ve Milletvekili Hatipoğlu'ndan şampiyonluk mesajı
Nesine 3. Lig'in 25. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Söke 1970'i 4-0 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini elde etti. Eskişehir Vali ve AK Parti Milletvekili takımı kutlayarak şampiyonluk vurgusu yaptılar.

Nesine 3. Lig'in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Söke 1970'ı 4-0 mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürdü.

Bu sonuçla üst üste 11. galibiyetini alarak "11'de 11" yapan siyah-kırmızılı ekip, şampiyonluk yoluna emin adımlarla yürüyor. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yayımladıkları mesajlarla takımı yürekten kutlayarak "şampiyonluk" vurgusu yaptı.

"Yürekten kutluyorum"

Maçın ardından bir paylaşımda bulunan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, dün oynanılan ve deplasmanda 4-0'lık galibiyetle kazanılan Söke1970 - Eskişehirspor maçının ardından şunları söyledi:

"Muhteşemsin Eskişehirspor'um. Yürekten kutluyorum. İnandık, başaracağız. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak."

"Helal olsun çocuklar!"

Eskişehir Ak Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise "Helal olsun çocuklar! Söke deplasmanından 4 gollü net bir galibiyetle dönen Eskişehirspor'umuzu yürekten kutluyorum. Aynı disiplin ve kararlılıkla devam!" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
