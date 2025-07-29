Eskişehirli Sporcular ANALİG Yüzme Müsabakalarında Başarı Gösterdi

Eskişehirli Sporcular ANALİG Yüzme Müsabakalarında Başarı Gösterdi
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 1. Etap 2. Grup müsabakalarında Eskişehirli sporcular önemli dereceler elde etti. 180 sporcu arasından başarı gösteren Eskişehir temsilcileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tebrik edildi.

Afyon'da düzenlenen ANALİG Yüzme müsabakalarında Eskişehirli sporcular derece elde etti.

26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 1. Etap 2. Grup müsabakalarına 180 sporcu katıldı. Müsabakalarda Eskişehir'i temsil eden sporcular, çeşitli kategorilerde önemli dereceler elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dereceye giren sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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