Eskişehirli Sporcu Türkiye İkincisi Oldu
İstanbul'da düzenlenen müsabakalara Eskişehir'den katılan Elif Aydın, büyükler uzun atlama branşında Türkiye ikincisi oldu. Sporcu ve antrenörü büyük bir sevinç yaşadı.
İstanbul'daki müsabakalara Eskişehir'den katılan Elif Aydın isimli sporcu, büyükler uzun atlama branşında Türkiye ikincisi oldu.
17-18 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen müsabakalara Eskişehir'den Elif Aydın katıldı. Büyükler uzun atlama branşında, Elif Aydın Türkiye 2. oldu. Oldukça sevinen sporcu ve antrenörü mutluluklarını paylaştılar. - ESKİŞEHİR