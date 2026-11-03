Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehirli Murat Cırık, Hindistan'da +80 kiloda dünya şampiyonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirli Murat Cırık, Hindistan'da +80 kiloda dünya şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ayakta +80 kilogram kategorisinde Eskişehirli milli sporcu Murat Cırık dünya şampiyonu oldu. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cırık için tebrik mesajı yayımladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ülke adına büyük bir gurura imza atan dünya şampiyonu olan Murat Cırık için tebrik mesajı yayımladı.

Hindistan'da düzenlenen organizasyonda ayakta +80 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu olan Eskişehirli milli sporcu Murat Cırık için Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden kutlama

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yayımladığı tebrik mesajında milli sporcunun elde ettiği derecenin önemine dikkat çekti. Mesajda, "Ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıyan sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gururumuzsun Murat Cırık " denildi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan tebrik mesajı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da yayımladığı kutlama mesajında dünya şampiyonu Murat Cırık'ı başarısından dolayı tebrik etti. Vali Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, ayakta +80 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu olan Eskişehirli hemşehrimiz Murat Cırık, aziz milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Binlerce kilometre ötede İstiklal Marşı'mızı yankılatıp al bayrağımızı en yüksekte şerefle dalgalandıran şampiyonumuzu yürekten kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Seninle gurur duyuyoruz Murat! Bileğin kavi, başarıların daim olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding'in patronu hayatını kaybetti
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
Kim Jong-un'un yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

Kim'in yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük

Talep reddedilince cipi yaktılar! Kundakçılar 18 yaşından küçük
Maltepe’de inşaat alanında toprak kayması; sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde hayat felç oldu
Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon kanallarından radikal karar! Yeni dönem başlıyor

Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Fon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarında

Fon soruşturmasında 6 üst düzey isim hakkında gözaltı kararı
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...