Eskişehirli Murat Cırık, Hindistan'da +80 kiloda dünya şampiyonu oldu

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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ülke adına büyük bir gurura imza atan dünya şampiyonu olan Murat Cırık için tebrik mesajı yayımladı.

Hindistan'da düzenlenen organizasyonda ayakta +80 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu olan Eskişehirli milli sporcu Murat Cırık için Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden kutlama

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yayımladığı tebrik mesajında milli sporcunun elde ettiği derecenin önemine dikkat çekti. Mesajda, "Ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıyan sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gururumuzsun Murat Cırık " denildi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan tebrik mesajı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da yayımladığı kutlama mesajında dünya şampiyonu Murat Cırık'ı başarısından dolayı tebrik etti. Vali Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, ayakta +80 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu olan Eskişehirli hemşehrimiz Murat Cırık, aziz milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Binlerce kilometre ötede İstiklal Marşı'mızı yankılatıp al bayrağımızı en yüksekte şerefle dalgalandıran şampiyonumuzu yürekten kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Seninle gurur duyuyoruz Murat! Bileğin kavi, başarıların daim olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı