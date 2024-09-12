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Eskişehirli Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Real Madrid Yıldızı Jude Bellingham ile Fotoğraf Çekildi

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Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları sonrasında Real Madrid'in orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile bir araya gelerek fotoğraf çekildi. Boyacı'nın paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları sonrasında La Liga ekiplerinden Real Madrid'de orta saha mevkisinde oynayan dünyaca ünlü İngiliz milli futbolcusu Jude Bellingham ile fotoğraf çekindi.

Fransa'da 28 Ağustos'ta başlayan 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları, 8 Eylül 2024 tarihinde sona erdi. 22 spor dalında 549 karşılaşmanın yapıldığı ve 170 Ulusal Paralimpik Komitesi'nden 4 bin 463 sporcunun da katılım sağladığı organizasyonda Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı'da yer aldı. Organizasyonun sona ermesinin ardından Boyacı, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Jude Bellingham ile bir araya gelerek fotoğraf çekindi. Boyacı'nın kişisel hesabından paylaşmış olduğu o fotoğraflar sosyal medyada ise gündem oldu.

Boyacı, o paylaşımda "Bu ilham verici etkinlikte ülkemi temsil etmekten onur duyuyorum" ifadesine de yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jude Bellingham Sümeyye Boyacı Real Madrid Futbol Güncel Paris Spor

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