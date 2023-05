Eskişehirli Bisikletçiler Türk Bayraklarıyla 19 Mayıs'ı Kutladı

Eskişehirli onlarca bisikletçi, Türk bayraklarıyla birlikte kilometrelerce pedal çevirerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bugün tüm Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Bazı Eskişehirli vatandaşlar da 19 Mayıs'ı kutlamak için pedal çevirdi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkmasının 104'üncü yılını kutlayan onlarca Eskişehirli bisikletçi, Tarihi Odunpazarı Evleri'nden başlayarak yaklaşık 10 kilometre boyunca bayraklarıyla birlikte tur yaptı. Günün anlam ve önemine vurgu yapan vatandaşlar, özel günlerde bu tarz etkinlikler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

"Birkaç sene içerisinde bu tür etkinliklere katılan insan sayısı çok arttı"

Bisiklet turunu organize eden grubun görevlilerinden olan Yener Özyaman, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Son yıllarda bu tarz etkinliklere katılımın arttığını ifade eden Özyaman, "Bugün bisiklet grubumuzla birlikte bir etkinlik düzenledik. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Odunpazarı'ndan başlayarak yaklaşık 10 kilometrelik bir tur yaptık ve geri döndük. Birkaç sene içerisinde bu tür etkinliklere katılan insan sayısı çok arttı. Ancak Eskişehir'de pek fazla bisiklet yolu yok. Bu konuda taleplerimiz var, bisiklete binen insan sayısı arttıkça bu konuda da çalışmalar yapılacağını düşünüyorum. Bisiklet sürmek hem sağlık açısından hem de ulaşım açısından iyi bir şey. Ne yakıt masrafınız oluyor ne de bakım derdiniz. Herkese bisiklet sürmesini tavsiye ediyorum" dedi.

"Bayraklarımızla ve marşlarımızla da burada olmaya devam edeceğiz"

Bisiklet turuna katılan vatandaşlardan birisi olan Fatih Devran, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine vurgu yaptı. Özel günlerde bu tür etkinlikler yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini dile getiren Devran, "Aslında bu etkinlik her özel günlerde yaptığımız bir etkinlik. 23 Nisan, 29 Ekim ve 19 Mayıs gibi özel günlerde bisiklet turu yapıyoruz, hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Bir dayanışma içerisindeyiz, Cumhuriyetimize her halükarda sahip çıkmak istiyoruz. Her zaman buradayız, bayraklarımızla ve marşlarımızla da burada olmaya devam edeceğiz. Bugün de yaklaşık 10 kilometrelik bir tur yaptık. Bayraklarımızla ve bisikletlerimizle birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını kutladık" şeklinde konuştu.