Eskişehir spor haberleri | Kaymakam Han Kuşak Bağlama Törenine katıldı Spor Haberleri Eskişehir haberi: Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen karate kursunda eğitim gören öğrencilerin kuşak bağlama törenine katıldı. Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen karate kursunda eğitim gören öğrencilerin kuşak bağlama törenine katıldı. Öğrencilerin heyecanlı olduğu kuşak bağlama töreninde bir üst kuşağı çıkan öğrencileri tebrik eden Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, bir süre öğrencilerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi. Kuşak bağlama töreni günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Harun Reşit Karahisar Hisarcık Şuhut Spor Haberler

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