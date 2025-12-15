Eskişehir'de 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

İki gün süren mücadelelerin ardından dereceye giren takımlar belli oldu. Erkekler kategorisinde Borsa İstanbul Fen Lisesi şampiyonluğa ulaşırken; Özel Çağdaş Fen Lisesi ikinci, Eskişehir Anadolu Lisesi üçüncü ve H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kızlar kategorisinde ise S.E.V. Muzaffer Demir Anadolu Lisesi birinciliği elde etti. TED Eskişehir Koleji Anadolu Lisesi ikinciliği alırken, H. Süleyman Çalır Kız Anadolu Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.