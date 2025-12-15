Haberler

Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Güncelleme:
Eskişehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar belirlendi. Erkeklerde Borsa İstanbul Fen Lisesi şampiyon olurken, kızlarda S.E.V. Muzaffer Demir Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

Eskişehir'de 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

İki gün süren mücadelelerin ardından dereceye giren takımlar belli oldu. Erkekler kategorisinde Borsa İstanbul Fen Lisesi şampiyonluğa ulaşırken; Özel Çağdaş Fen Lisesi ikinci, Eskişehir Anadolu Lisesi üçüncü ve H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kızlar kategorisinde ise S.E.V. Muzaffer Demir Anadolu Lisesi birinciliği elde etti. TED Eskişehir Koleji Anadolu Lisesi ikinciliği alırken, H. Süleyman Çalır Kız Anadolu Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
