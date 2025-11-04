Haberler

Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü, Avrupa'da Engelli Voleybolu Projesini Tamamladı

Güncelleme:
Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ KA182 projesi kapsamında, engelli bireyler için oturarak voleybol branşında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla İtalya'da bir hareketlilik faaliyeti düzenledi. Katılımcılar, farklı antrenman tekniklerini ve kapsayıcı spor örneklerini deneyimlediler.

Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü, 'Farklı Yeteneklere Sahip Sporcular İçin Fırsat Eşitliği: Avrupa'da Engelli Voleybolu' başlıklı hareketlilik faaliyetini 19-25 Ekim 2025 tarihleri arasında İtalya'da başarıyla tamamladı.

Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA182 projesi kapsamında, 'Farklı Yeteneklere Sahip Sporcular İçin Fırsat Eşitliği: Avrupa'da Engelli Voleybolu' başlıklı hareketlilik faaliyeti İtalya'nın Fermo kentinde düzenlendi. Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü yöneticileri, sporcuları ve antrenörleri, Fermana Voleybol Okulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen işbaşı gözlem ve antrenman çalışmalarına katılarak Avrupa'da oturarak voleybol uygulamaları yerinde inceledi.

Engelli bireylerin spora yeniden kazandırılması amaçlanıyor

Katılımcılar, farklı antrenman tekniklerini, sporcu gelişimi yaklaşımlarını ve kapsayıcı spor örneklerini deneyimleme fırsatı buldu. Proje kapsamında engelli bireylerin spora yeniden kazandırılması, oturarak voleybol branşının Türkiye'de yaygınlaştırılması ve antrenörlerin mesleki becerilerinin artırılması hedeflendiği belirtildi.

"Bu branşa sıfırdan başlayıp Türk bayrağını gururla dalgalandıran isimler bulunuyor"

Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Oturarak voleybol, bedensel engelli bireylerin aktif biçimde spor yapabilmesine imkan tanıyan en kapsayıcı branşlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de hızla gelişen bu branşta hiçbir spor geçmişi olmayan birçok birey; azim, disiplin ve takım ruhu sayesinde büyük ilerleme kaydediyor. Bugün Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli sporcular arasında, bu branşa sıfırdan başlayıp Türk bayrağını gururla dalgalandıran isimler bulunuyor. Oturarak voleybola ilgi duyan tüm bireyleri kulüp çatısı altında sporla buluşmaya ve Türkiye'yi geleceğin başarılarında temsil etmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
