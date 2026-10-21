Eskişehir Mahmudiye'de tarım işçileri boş zamanlarını sporla değerlendiriyor

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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde tarım işçileri, boş zamanlarını birlikte spor yaparak değerlendiriyor.

Gençlik ve Spor Mahmudiye İlçe Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri, tüm vatandaşların kullanımına açık şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Tarım işçileri de yoğun çalışma tempolarından arta kalan zamanlarını tesislerinde spor yaparak değerlendiriyor. Fiziksel aktivitelerle buluşan işçiler günlük hayatın stresini sporla geride bırakıyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sporun herkes için erişilebilir olması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı