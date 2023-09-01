Eskişehir İnönü Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvasının Yarı Finalistleri Belli Oldu

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasının yarı finalistleri belli oldu.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen bu yılda 7'incisi gerçekleştirilen geleneksel halı saha futbol turnuvasının dün akşam oynanan maçlar sonrası yarı finalistleri belirlendi. İnönü Belediyesi halı sahasında ilçe sakinlerinin yoğun ve coşkulu katılımlarıyla gerçekleştirilen turnuvada İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yarı finallere kalan ve turnuvaya katılan takım ve spoculara başarılar dileyerek, maçların centilmence, dostluk, kardeşlik ve saygı çerçevesinde geçmesi temennilerinde bulundu. Dün akşam oynanan maçlar sonrasında Seyitali, Yenice Mahalle, Erenköy ve Oklubalı Gençlik Spor takımları adını yarı finallere yazdırdı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Belediyemiz tarafından yedincisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasında heyecanın devam ettiğini belirterek, müsabakaların centilmence geçmesi bizleri mutlu ediyor. Kalan maçlarda da aynı centilmenliği devam etmesini temenni ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR