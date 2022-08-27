Eskişehir haberleri! TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi Spor Haberleri Eskişehir gelişmesine göre Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de tamamlandı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de tamamlandı. Antakya EXPO alanında seremonik startla başlayan organizasyonda 84 yarış aracıyla 114 sporcu, 2 bin 800 kilometrelik yarış sonunda Eskişehir'de bitiş noktasına ulaştı. TransAnatolia Rally Raid macerası, Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Eskişehir'de tamamlanan yarışmada sonuçlar şöyle: Motosiklet: 1. Xavier de Soultrait (Fransa) 2. Michele Cotti (İtalya) 3. Ejder Erişti Quad: 1. Hasan Yatkın 2. Rasim Akyalı 3. Kadir Dağlı Otomobil: 1. Ahmet Bağce/Uğur Tepe 2. Hüseyin Kurt/Özaydın Dölek 3. Mithat Diker/Erdal Oral SSV: 1. İsrafil Akyüz/Timur Sancak 2. Barbaros Yangın/Ali Osman Kutanoğlu 3. Federico Butto/Martino Albertini (İtalya) Kamyon: 1. Marino Mutti/Andrea Mazzoleni (İtalya) Spor Kaynak: AA / Deniz Açık Eskişehir Antakya İtalya Spor Haberler

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