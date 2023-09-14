Eskişehir Görme Engellilerspor Oyuncusu Mustafa Akçakaya, Goalball Genç Milli Takımı'na Seçildi
Eskişehir Görme Engellilerspor oyuncusu Mustafa Akçakaya, Alt Yapı Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçmeleri'nde gösterdiği başarılı performans sonucunda Goalball Genç Milli Takımı'na seçildi. Akçakaya'nın bu başarısı, kulübü ve sevenleri tarafından gururla karşılandı.
Eskişehir Görme Engellilerspor oyuncusu Mustafa Akçakaya, Goalball Genç Milli Takımı'na seçildi.
Geçtiğimiz ağustos ayında Isparta'da yapılan Alt Yapı Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçmeleri'ne katılan Eskişehir Görme Engellilerspor oyuncusu Mustafa Akçakaya, gösterdiği başarılı performans sonrasında Goalball Genç Milli Takım'ına seçildi. Eskişehir Görme Engellilerspor'un milli takıma katılan oyuncularından olmayı başaran Akçakaya kulübünü ve sevenlerini gururlandırdı.
Eskişehir Görme Engellilerspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda genç oyuncu tebrik edilirken, yeni başarı dilekleri sunuldu. - ESKİŞEHİR