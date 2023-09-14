Eskişehir Görme Engellilerspor Oyuncusu Mustafa Akçakaya, Goalball Genç Milli Takımı'na Seçildi

Eskişehir Görme Engellilerspor oyuncusu Mustafa Akçakaya, Alt Yapı Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçmeleri'nde gösterdiği başarılı performans sonucunda Goalball Genç Milli Takımı'na seçildi. Akçakaya'nın bu başarısı, kulübü ve sevenleri tarafından gururla karşılandı.