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Eskişehir'deki Veteran Judo Sporcuları Dünya Şampiyonası İçin Antrenman Yapıyor

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Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel ile 63 yaşındaki Murat Özdemir, judoda veteranlar kategorisinde Türkiye'deki şampiyonalarda kazandıkları madalyalarına dünya şampiyonası derecesi eklemek için birlikte antrenman yapıyor.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel ile 63 yaşındaki Murat Özdemir, judoda veteranlar kategorisinde Türkiye'deki şampiyonalarda kazandıkları madalyalarına dünya şampiyonası derecesi eklemek için birlikte antrenman yapıyor.

Judoyla 11 yaşındayken tanışan emekli öğretmen Yücel ile emekli işçi Özdemir, kurdukları Yunus Emre Veteranlar Spor Kulübü bünyesinde Türkiye'deki çeşitli şampiyonalara katılıyorlar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl yapılan Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 81 kiloda Yücel, altın madalya kazanırken Özdemir, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Tatamide rakip tanımayan milli judocular, 2025 yılında katılmayı hedefledikleri Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'na katılmak için haftanın 3 günü antrenman yapıyor.

Evli ve iki kızı, 3 de torunu bulunan Yücel, AA muhabirine, Ankara'da Selim Sırrı Spor Salonu'nda 11 yaşındayken judoyla tanıştığını, o dönem tekvandoyla da ilgilendiğini söyledi.

Aktif sporculuğu bırakıp 1987'de judo hakemliği ve Merkez Hakem Kurulu üyeliği yaptığını anlatan Yücel, "Çok sayıda sporcu ve hakem yetiştirdim. Hakemliği bırakıp yeniden sporculuğa başladım. 6 yıldır veteran sporcuyum. Yaklaşık 3 yıl önce de Yunus Emre Veteranlar Spor Kulübü'nü açtım. Takım olarak yarışmalara katılıyoruz." dedi.

"Bu yaşta spor mu yapılır, saçın beyazlamış, git evinde otur diyenler oluyor." ifadelerini kullanan Yücel, "Bunlara kulak asmadık. Ak saçlılar olarak minderde çok mutluyuz. Her yaşta spor yapılabilir. Gözümüzdeki ışık sönmedikçe yaşlı değiliz.Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Öldüğümde kefenimin yanında judogi (judo kıyafeti) ve kemerimin de yer almasını vasiyet ettim." diye konuştu.

İki oğlu ve 4 torunu bulunan Özdemir de 6 yıldır veteran judo yaptığını belirterek, "Her yıl Türkiye şampiyonasına gidiyorum. Hepsinden madalya kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye şampiyonasında bu yıl bronz madalya aldığını anlatan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günlük yaşantımda çok sakinim ancak judogiyi üzerime giydiğimde adeta aslan kesiliyorum. Spor sayesinde çok sağlıklıyım. Böylece zinde kalıyorum. Bu halime binlerce şükür."

Kaynak: AA / Spor

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