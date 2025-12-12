Haberler

Okul Sporları Hentbol Yıldız Kızlar Müsabakaları sona erdi

Güncelleme:
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları sonucunda Melahat Ünügür Ortaokulu şampiyon oldu. İkinci Doktor Halil Akkurt, üçüncü İki Eylül, dördüncü ise Cahit Zarifoğlu Ortaokulu oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları tamamlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Hentbol Yıldız Kızlar müsabakası sona erdi. Çekişmeli geçen maçların ardından Melahat Ünügür Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuvada ikinci sırayı Doktor Halil Akkurt Ortaokulu alırken, üçüncü İki Eylül Ortaokulu, dördüncü ise Cahit Zarifoğlu Ortaokulu oldu. - ESKİŞEHİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

