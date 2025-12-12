Okul Sporları Hentbol Yıldız Kızlar Müsabakaları sona erdi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları tamamlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Hentbol Yıldız Kızlar müsabakası sona erdi. Çekişmeli geçen maçların ardından Melahat Ünügür Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuvada ikinci sırayı Doktor Halil Akkurt Ortaokulu alırken, üçüncü İki Eylül Ortaokulu, dördüncü ise Cahit Zarifoğlu Ortaokulu oldu. - ESKİŞEHİR