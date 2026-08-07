Eskişehir'de GSB Spor Okulları Bocce Eğitimleri Sürüyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen bocce eğitimleri, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam ediyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 yaş aralığındaki 55 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, bocce branşının temel tekniklerini öğrenirken disiplinli çalışma alışkanlığı da kazanıyor.

Uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen antrenmanlarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım ruhu, koordinasyon ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA