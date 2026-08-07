Haberler

Eskişehir'de GSB Spor Okulları Bocce Eğitimleri Sürüyor

Eskişehir'de GSB Spor Okulları Bocce Eğitimleri Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları kapsamındaki bocce eğitimleri, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam ediyor. 8-14 yaş aralığındaki 55 sporcu, uzman antrenörler eşliğinde temel teknikleri öğrenirken fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım ruhu, koordinasyon ve sosyal becerilerini de geliştiriyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen bocce eğitimleri, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam ediyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 yaş aralığındaki 55 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, bocce branşının temel tekniklerini öğrenirken disiplinli çalışma alışkanlığı da kazanıyor.

Uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen antrenmanlarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım ruhu, koordinasyon ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük

Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler