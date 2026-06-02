Eskişehir'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Eskişehir Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası, depremde hayatını kaybeden voleybolcu Emincan Kocabaş anısına 'Emincan Kocabaş Sezonu' adıyla başladı. 160 takımın mücadele ettiği organizasyon 30 Haziran'a kadar sürecek.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Eskişehirli voleybolcu Emincan Kocabaş'ın anısını yaşatmak amacıyla "Emincan Kocabaş Sezonu" adıyla düzenlenen organizasyonun Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'ndeki açılışında yaptığı konuşmada, genç yaşta kaybedilen sporcuların hatıralarının spor camiasında yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Eskişehir'in kültür, sanat, eğitim ve spor şehri olduğunu vurgulayan Yılmaz, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Vali Yılmaz, voleybolun takım ruhunu, dayanışmayı, disiplini ve karşılıklı saygıyı öğreten en önemli spor dallarından biri olduğunu ifade ederek, genç sporcuların yalnızca sportif başarılar elde etmekle kalmayıp aynı zamanda güçlü karakterler geliştirdiğini vurguladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Eskişehir'in çok özel bir şehir olduğunu ifade ederek, şampiyonada mücadele edecek gençlerin ve çocukların evinde gibi hissedeceğini kaydetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ETO Başkanı Metin Güler'in de birer konuşma yaptığı programda, Vali Yılmaz şampiyonanın açılış servisini kullandı.

30 Haziran'a kadar devam edecek şampiyonada, "küçük kız", "küçük erkek", "yıldız kız", "yıldız erkek", "midi kız" ve "midi erkek" kategorilerinde 160 takım yer alıyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
