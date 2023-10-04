Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, milli su altı görüntüleme sporcusu Erkan Balk'ı ağırladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Küba'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli formayla Türkiye'yi temsil edecek Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı su altı görüntüleme sporcusu Erkan Balk'ı ağırladı. Balk'a şampiyonada üstün başarılar dileyen Büyükerşen, "Cumhuriyetimizin 100. yılında sporcumuzun şanlı bayrağımızı göndere çekeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül kazanan su altı görüntüleme sporcusu Erkan Balk, 9-14 Ekim'de Küba'da düzenlenecek "19. Dünya Sualtı Fotoğrafçılığı Şampiyonası ve 5. Dünya Sualtı Video Şampiyonasında" milli formayla Türkiye adına şampiyonluk için dalacak.

Erkan Balk, İstanbul'daki Milli Takım kafilesine katılmadan önce Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Büyükerşen, Balk'a üstün başarılar dileyerek, "Başarılı sporcumuz Erkan Balk'a güveniyoruz. Bu alanın Eskişehir adına bir ilk olması ile birlikte, ülkemiz adına sporcumuzun milli formayla yarışacak olması da çok gurur verici. Bozkırın ortasındaki güzel şehrimizden bir sporcumuzun su altı sporları dalında milli takım formasıyla yarışacak olması başlı başına çok kıymetli. Cumhuriyetimizin 100. yılında sevgili Erkan'ın şampiyonada çok iyi bir derece elde ederek bayrağımızı göndere çekeceğine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

Balk da Büyükerşen'e destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, hedefinin tüm dünya karşısında İstiklal Marşı'nı gururla söylemek ve söyletmek olduğunu belirtti.

Erkan Balk, bugün İstanbul'da toplanacak Milli Takım kafilesi ile birlikte Küba'ya hareket edecek.