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Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali

Spor Haberleri

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle aort damarı yırtılan ve halen tekerlekli sandalyeye bağlı olan Türk futbolunun efsane golcülerinden Ersen Martin'i eski takım arkadaşı unutmadı. Denizlispor'da birlikte uzun yıllar forma giydiği Levent Kartop, Martin'i takımının maçına davet etti.

Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle aort damarı yırtılan Ersen Martin'i eski takım arkadaşı Levent Kartop unutmadı.

RAHATSIZLIĞINDAN BU YANA TEKERLİK SANDALYEDE

Denizlispor'da gurbetçi golcü Ersan Martin'le birlikte uzun süre forma giyen Kuşadasıspor Teknik Direktör Levent Kartop, geçirdiği rahatsızlık sonrasında halen tekerlekli sandalyeye bağlı olan eski takım arkadaşını takımının maçına davet etti.

SAHA KENARINDA MAÇI İZLEDİ

43 yaşındaki Ersan Martin, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadası Özer Türk Stadı'nda geçen hafta oynanan Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını saha kenarından izledi.

Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali

Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali

Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali

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Ersen Martin Spor Haberler

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