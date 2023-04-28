Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle aort damarı yırtılan ve halen tekerlekli sandalyeye bağlı olan Türk futbolunun efsane golcülerinden Ersen Martin'i eski takım arkadaşı unutmadı. Denizlispor'da birlikte uzun yıllar forma giydiği Levent Kartop, Martin'i takımının maçına davet etti.