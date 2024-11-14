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Eski milli futbolcu Ömer Toprak futbol kariyerine son verdi

Eski milli futbolcu Ömer Toprak futbol kariyerine son verdi
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35 yaşındaki eski milli futbolcu Ömer Toprak, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Toprak, 16 yıl süren futbol kariyerinde Freiburg, Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Antalyaspor gibi takımlarda oynadı.

Son olarak Antalyaspor forması giyen eski milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Eski milli futbolcu Ömer Toprak futbol kariyerine son verdi

Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile kariyerini noktaladığını açıklayan Ömer Toprak'ın açıklamasında, "Bugün sizin için özel bir yazı yazıyorum:

16 yılın ardından kariyerimi gülümseyerek ve gözlerim yaşararak sonlandırıyorum. Memleketim Ravensburg'dan Freiburg Futbol Okulu'na gitmek için 15 yaşında ayrıldığımda hayalim profesyonel futbolda bir yer edinmekti. Aslında bu hayalimi gerçekleştirmeyi başardım:

Kalbimde her zaman özel bir yeri olacak olan Freiburg takımımla Bundesliga'ya yükseldim. Kazadan sonraki zor zamanlarımda beni koşulsuz olarak desteklediler. Ayrıca Werder Bremen ile utanç verici bir küme düşme deneyimi yaşamak zorunda kaldım Neyse ki bu bölümü, görkemli SV Werder'i sahaya kaptan olarak çıkarabildiğim başka bir yükseliş izledi.

Geçirdiğim kazadan sonra bana çok güvenen ve benim de kaptan olarak sahaya çıkmama izin veren Bayer Leverkusen ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma çıktım. Borussia Dortmund, Sarı Duvar, Bundesliga'nın, hatta belki de dünyanın en sıcak stadyumunda tüylerim diken diken oldu.

Antalyaspor, bana kendi ülkemde oynama fırsatı veren kulüp.

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Birçok zafer ve birçok yenilgi vardı. Yol boyunca pek çok dostluk kuruldu. Bunun için sonsuza dek minnettarım ve bu nedenle gülen göz. Ağlayan göz, çünkü başladığımdan beri yaptığım sporu bırakıyorum." ifadeleri yer aldı.

Toprak'ın 16 yıllık futbol kariyeri;

  • 430 maç
  • 15 gol
  • 10 asist

Oynadığı takımlar;

  • Freiburg
  • Bayer Leverkusen
  • Borussia Dortmund
  • Werder Bremen
  • Antalyaspor
  • A Milli Takım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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