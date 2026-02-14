Haberler

Eski milli kadın futbolcu Nurcan Çelik vefat etti

Güncelleme:
Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli kadın futbolcu ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Nurcan Çelik'in vefat ettiği açıklandı. Çelik için düzenlenecek tören yarın saat 15.00'te Küçükçekmece Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden Kadın A Milli Takımımızın eski oyuncularından Nurcan Çelik'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü 19 yaş altı, 6'sı Kadın A Milli Takım olmak üzere 9 kez ay-yıldızlı formamızı giyen Çelik, 1 Ocak 1980 yılında Artvin'de doğdu. Futbola Bursa'da başlayan Nurcan Çelik; Gemlik Zeytinspor, Küçükçekmece Akdeniz Spor, Zeytinburnuspor, Yalıspor formalarını giydi. Teknik direktörlüğe Küçükçekmece Akdeniz Spor'u çalıştırarak başlayan Nurcan Çelik, Galatasaray'da da görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Nurcan Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübü de Nurcan Çelik için internet sitesinden başsağlığı mesajı paylaştı.

Yarın saat 15.00'te Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadyumu'nda tören düzenlenecek törenin ardından Nurcan Çelik'in cenazesi, defnedilmek üzere Artvin'e götürülecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
