Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in Hollanda'ya 2-1 mağlup olduğumuz karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz'ı hedef alan skandal bir paylaşım yaptı. Tepkilerin büyümesi üzerine attığı tweet'i silen Gevrek hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında A Milli Takımımız, Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Millilerimizin turnuvaya veda etmesinin ardından Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murak Gevrek, sosyal medya hesabından şoke eden ifadeler kullandı.
MİLLİ FUTBOLCUYU HEDEF ALDI
Maç sonrası skandal bir paylaşımda bulunan Murat Gevrek, "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz ...belanı..." ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Sosyal medyadan büyük tepki gören Murat Gevrek paylaşımını kaldırırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA VAR
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün sosyal medya paylaşımları' üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.