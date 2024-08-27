Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde bu akşam Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-2 kaybeden Aslan, Devler Ligi biletini almak için en az 2 farklı kazanmak zorunda. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kritik karşılaşma öncesinde imaj değiştirdi.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak müsabakada Galatasaray'ın en büyük silahı olan yıldız golcü, tarzını değiştirdi. Sık sık imaj yenileyen Arjantinli oyuncu, bu kez saçlarını kestirdi.

İşte Mauro Icardi'nin yeni saçları;