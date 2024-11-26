Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti: Sokağa çıkamadım

Eski hakem Ali Palabıyık, Ekol TV'de katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu. Palabıyık'tan bir dönem yönettiği Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine dair çarpıcı itiraflar geldi.

''SOKAĞA ÇIKAMADIM"

Palabıyık, kendisine sorulan ''Verdiğiniz kararlar sebebiyle en zorlandığınız maç?'' şeklindeki soruya çok konuşulacak bir itirafta bulunarak yanıt verdi.

Palabıyık, ''Fenerbahçe- Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş'e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. Saha içinde vermiş olduğum kararlar çok tartışıldı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş'ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik. Müsabaka sonrası iki hafta benim için gerçekten çok kötüydü. Çünkü sokağa çıkamadım. Cenk Tosun'a yapılan kaçırdığım bir penaltı var. 2 hafta sokağa çıkamadım. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Beşiktaş taraftarlarının haklı bir isyanı vardı ama numaramı bulup rahatsız ederek yaptılar" dedi.