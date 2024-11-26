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Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti: Sokağa çıkamadım

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Eski hakem Ali Palabıyık, geçtiğimiz yıllarda yönettiği bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaş'ın golünü ve penaltısını vermediğini itiraf etti. Palabıyık, bu kararları nedeniyle iki hafta sokağa çıkamadığını ve numarasını değiştirmek zorunda kaldığını belirtti.

Eski hakem Ali Palabıyık, Ekol TV'de katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu. Palabıyık'tan bir dönem yönettiği Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine dair çarpıcı itiraflar geldi.

''SOKAĞA ÇIKAMADIM"

Palabıyık, kendisine sorulan ''Verdiğiniz kararlar sebebiyle en zorlandığınız maç?'' şeklindeki soruya çok konuşulacak bir itirafta bulunarak yanıt verdi.

Palabıyık, ''Fenerbahçe- Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş'e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. Saha içinde vermiş olduğum kararlar çok tartışıldı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş'ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik. Müsabaka sonrası iki hafta benim için gerçekten çok kötüydü. Çünkü sokağa çıkamadım. Cenk Tosun'a yapılan kaçırdığım bir penaltı var. 2 hafta sokağa çıkamadım. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Beşiktaş taraftarlarının haklı bir isyanı vardı ama numaramı bulup rahatsız ederek yaptılar" dedi.

Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti: Sokağa çıkamadım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (64)

Haber Yorumlarıferdi ferdi:

Bu ülkede hakemlerden en çok canı yanan takım Galatasaraydır. Galatasaray başarılı oldukça hakemlerle önünü kesmeye çalışıp bide üzerine algı yapıp hakemler Galatasarayı kolluyor algısı yapıyorlar. diğer takımlarda başarısız olduğu için taraftarını bu şekilde uyutmak işlerine geliyor ve bu yollardan utanmadan yürüyorlar. Hem fenerbahçe hem beşiktaş daha çok Galatasarayın başarısının altında ezilecekler ve hakem hakem diye algı yapmaya devam edecekler. Geçmiş olsun Galatasaray herkesi ezer geçer

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Haber YorumlarıRemzi Zabin:

GS ye yapı diyen FB liler gördünüz mü şimdi yapıyı ortada bir yapı varsa o da FB dir...

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

asıl yapının Fenerbahçe için çalıştığını öğrenmiş olduk zaten biliyorduk itiraf iyi oldu

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Sezon başında 6s ye kupasını verin. Her sene aynı tiyatro

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Haber YorumlarıAli Güner:

Kimse kemküm etmesin,hakemler ve federasyonu tarafından en fazla Beşiktaş in şampiyonluğu calinmistirNOKTA.

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Yorum Beğenme108
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Haber Yorumlarımetin:

İtirafın zamanlaması enteresan tam GS düşüşte FB yükselişte Iken Operasyon başlasın mesajı bu

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Aşi Palabıyık sen önce FB'ye kaybettirdiğin onkarca maçta verdiğin kararlardan bahset önce. Hatta yanına Selçuk Dereli, Bünyamin Gezer vb. birkaç kişi daha al onkarla birlikte konuş.

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Haber YorumlarıIsa Karli:

hiç uzağa gitmeye gerek bu sezon bir incelensin ak kara meydana çıkar algı yapmaya gerek yok

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Yapı varsa o da. 4 takım için çalışan zihniyet dir. Anadolu takımları her zaman kıyıma uğramıştır. 4 takımsız Yeni bir Anadolu Ligi kurulmalı...

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

O sene fgs şampiyon oldu.FENERBAHÇE değil

Yorum Beğen30
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