Vefat eden Galatasaray'ın eski futbolcusu Candemir Berkman için tören yapıldı

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Candemir Berkman için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve sevenleri katıldı. Berkman, Galatasaray'a büyük hizmetlerde bulunmuş bir isim olarak anıldı.

Vefat eden Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Candemir Berkman için tören düzenlendi.

RAMS Park'taki törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Berkman'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Dursun Özbek, konuşmasında Candemir Berkman'ın Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdiğini belirterek "Kendisini Dolmabahçe Stadı'nda defalarca seyretmiş bir Galatasaraylıyım. Galatasaray Kulübünde göreve geldikten sonra da birçok kez kendisinden görüş aldım. Her gelişinde, eğer yaptığımız yanlışlar ya da hatalar varsa, 'Başkan, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım.' diyerek samimiyetle fikirlerini paylaşırdı. Bu yüzden defalarca bir araya geldik. Sporcu kimliğinin yanında müstesna bir kişiliğe sahipti. Gerçekten iyi bir Galatasaraylıydı. Bugün onu aramızdan uğurluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine sabırlar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun." ifadelerini kulandı.

Berkman'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
