Eski Futbolcu Metin Baş'ın Cansız Bedeni Bulundu

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan eski futbolcu Metin Baş'ın (72) deniz kenarında cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi Balıkçı Barınağı mevkisinde meydana geldi. Deniz kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik araştırması yapan Sahil Güvenlik ekipleri yaşamını yitiren kişinin, Eskişehirspor, Aydınspor, Altınordu, Didim Belediye ve Aydın Sanayi takımlarında futbol oynayan Metin Baş olduğunu saptadı.

Arkadaşı Murat Y. ile saat 11.00 sıralarında denize girip uzun süre yüzdükten sonra sahilden ayrıldığı öğrenilen Baş'ın cenazesi, Çınarcık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.