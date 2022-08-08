Eski Fenerbahçeli Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında konuştu: Müthiş oyuncu
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Aslan'a, galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Torreira'yı çok beğendiğini aktardı.
- Güncelleme:
Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor 1-0 mağlup etti. TV 8.5 ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuğunu söyleyerek yıldız futbolcunun yaptığı yorumu canlı yayında aktardı.
MESUT ÖZİL'İN TORREIRA YORUMU
Galatasaray'ın Arsenal'den yeni transferi Lucas Torreira ile ilgili olarak İngiliz ekibinden eski takım arkadaşı Mesut Özil konuştu. Canlı yayında Mesut Özil'in sözlerini aktaran Rıdvan Dilmen "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.