Eski Fenerbahçeli Diego Perotti'nin yeni mesleği şaşırttı

Kariyerinin son döneminde sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan eski Fenerbahçeli Diego Perotti, geçtiğimiz aylarda futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Perotti, farklı bir meslekle futbolun içinde kalmaya karar verdi.

YETENEK AVCISI OLDU

Perotti, BSM menajerlik şirketinin sahibi Diego Tavano'nun yanında yetenek avcısı olarak çalışmaya başladı. Konuya ilişkin Corriere dello Sport'a açıklamada bulunan Arjantinli, "Menajer Diego Tavano ve BSM ile çalışarak futbolun başka bir yönünü öğreniyor ve keşfediyorum" dedi.

"HAYATIMI PİŞMANLIK DUYMADAN YAŞIYORUM"

Futbolculuk kariyerinin sonlanmasıyla ilgili de konuşan Perotti, "Tabii ki, sakatlıklar nedeniyle kariyerimi sahada bitiremediğim için biraz pişmanlık duyuyorum ama artık durma zamanının geldiğini hissettim. İki ay önce duyuruyu yaptığımda, birkaç gün boyunca midemde sancıları hissettim, kaçınılmazdı, ama şimdi iyiyim ve hayatımı pişmanlık duymadan yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

PEROTTI'NİN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Arjantin ekibi CD Moron'da başlayan Diego Perotti; daha sonra Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giymişti. 2020'de ise Arjantinli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 5 Ekim'de transfer olduğu Fenerbahçe'deki macerası sakatlık sorunlarının da etkisiyle kısa süren Diego Perotti, takımıyla ligde çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başarmıştı. Fenerbahçe'den ilk sezonu sonunda ayrılan Perotti, Şubat 2022'de İtalyan ekibi Salerniatana'ya imza atmış ve 2021-22 sezonunun sonunda oradan da ayrılarak kulüpsüz kalmıştı. Arjantinli oyuncu, 12 Eylül 2024'te yaptığı paylaşımla 36 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını resmen açıklamıştı.