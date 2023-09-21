Haberler

Eski Beşiktaşlı futbolcu Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan takımına transfer oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş'tan 2011 yılında ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan Futbol Takımı'na transfer oldu.

Beşiktaş'tan 2011 yılında ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan Futbol Takımı'na transfer oldu.

Deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili Al-Rayyan Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tabata" mesajı paylaşıldı.

Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giymişti.

Kaynak: AA / Spor

Rodrigo Tabata Beşiktaş Futbol Katar Spor Haberler

title