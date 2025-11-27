Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Bir halı saha maçının heyecanı, beklenmedik bir trajediye dönüştü. Evli bir adam, arkadaşlarıyla gittiği halı sahada talihsiz bir olay yaşadı.

RÖVEŞATA ATARKEN BAŞINI YERE ÇARPTI

Eşini halı sahaya yolcu eden bir kadın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşinin yaşadığı korkunç olayı anlattı. Yapılan paylaşımda, kadın eşinin maç esnasında röveşata denemesi sırasında dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düştüğünü ve kafasını çarptığını belirtti.

HAFIZA KAYBI YAŞADI

Olayı anlatan kadın, kocasının kafasını yere çarpmasının ardından hafıza kaybı yaşadığını belirterek, "Eşim halı saha maçında röveşata atayım derken sırt üstü yere düşmüş ve kafasını yere çarpmış. Sonuç olarak hafızası fabrika ayarlarına geri dönmüş. Tabii ki şu anda gülerek anlattığıma bakmayın olay yaşandığında çok korkunçtu.'' dedi.

''HER ŞEYİ 58 DEFA SORUYOR''

Kadın, kocasının yaşadığı şok edici değişimi aktararak, ''Aynı soruyu 58 defa soruyor. Cevabı almasına rağmen yine unutuyordu. Durum bizi korkuttuğu için nöroloji doktoruna muayene olduk ve doktor durumun geçici olduğunu, başını şiddetle çarptığı için böyle bir şey yaşadığından bahsetti. Şu zamana kadar hafıza kaybı hep filmlerde yaşanır zannediyordum ama gerçek hayatta da olabiliyormuş. Neyse ki şimdi iyileşti de aynı soruyu 73 kez değil, 2 kez soruyor.'' ifadelerini kullandı.